Barcelona arrolló a Sevilla y La Liga está en su poder

Oscar Sandoval

Barcelona goleó 5-2 a Sevilla para mantener el liderato de La Liga en la mano y la distancia con Real Madrid, el camino al título está marcado y 10 jornadas lo separan del bicampeonato. El conjunto azulgrana podría dar el paso definitivo ganando El Clásico.

GRAN VICTORIA EN CASA 💙❤️ pic.twitter.com/Rzmep0kqFb — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 15, 2026

Raphinha se robó el show ante Sevilla luego de marcar tres goles, el primero a los ocho minutos con un cobro de penal a lo ‘Panenka’ tras una falta en el área de Sow sobre Joao Cancelo luego de un inicio dominado por los locales.

Barcelona no tuvo piedad y aprovechó las debilidades defensivas del conjunto hispalense para aumentar la ventaja al 21 con el segundo del extremo brasileño desde los 11 pasos y condicionar el resultado al 38 tras una buena jugada en la banda izquierda que Dani Olmo remató dentro del área.

Sevilla dio señales de vida después de recortar distancias al 45+4, pero los locales recargaron pilas durante el descanso y sentenciaron el partido luego de dominar a placer en la segunda mitad.

La suerte estuvo de lado de Raphinha quien anotó su tercero de la tarde al 51 tras un disparo que rozó en Gudelj, un tanto que dio rienda suelta a la fiesta del club que antes del compromiso llevó a cabo las votaciones presidenciales.

Cancelo redondeó su buen partido a los 60 minutos con el 5-1 después de una jugada individual, pero Sevilla sacó el orgullo para poner cifras definitivas al 90+2 con un gol que maquilló la goleada del conjunto azulgrana que se saborea el bicampeonato.