Nicolás Larcamón es el nuevo entrenador del Sporting de Gijón

EFE

El argentino Nicolás Larcamón será el nuevo entrenador del Sporting de Gijón a partir de la próxima temporada, según anunció este lunes el club que milita en Segunda División del futbol español.

El técnico, nacido en La Plata hace 41 años, firmó un contrato hasta junio de 2027, con opción a una temporada más en caso de lograr una serie de objetivos deportivos.

Las negociaciones se extendieron a lo largo de las últimas semanas una vez que Borja Jiménez trasladó a la dirección del club su voluntad de romper el contrato que los vinculaba hasta el verano de 2027, cuando acordaron que completaría la campaña actual mientras buscaban un sustituto.

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Larcamón sumará en el Sporting su primera experiencia en el futbol europeo, cuyo recorrido se centra en Sudamérica y México, donde cosechó sus mayores logros.

En el país norteamericano se proclamó campeón de la Copa de Campeones de la CONCACAF con el León en 2023, y disputó la Copa Intercontinental en 2025 en su última experiencia en Cruz Azul, donde dirigió hasta abril pasado.

Además, entrenó al Deportivo Anzoátegui venezolano, los chilenos Deportes Antofagasta, Huachipato y Curicó Unido, los mexicanos Puebla y Necaxa -junto a los ya citados- y el Cruzeiro brasileño.

El Sporting mostró su "satisfacción" por este nombramiento, en un comunicado oficial, en el que destacó la experiencia internacional de Larcamón y expresó su deseo del "mayor de los éxitos" para el técnico argentino en esta etapa.