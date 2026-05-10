Nico Williams se pierde lo que resta de la temporada

Héctor Cantú

Los temores en el Athletic Club sobre la integridad física de Nico Williams han quedado despejados y el temor se ha reducido.

La mala noticia para el equipo bilbaíno es que su referente en el ataque ha quedado descartado para lo que resta de la temporada; la buena, es que hay un escenario muy positivo de recuperación, por lo que el menor de los Williams podrá llegar a la próxima Copa del Mundo.

Nico Williams, el guerrero que acabó con el sueño romano

Nico se lesionó en la primera mitad del partido donde el Athletic Club perdió por la mínima diferencia ante el Valencia CF.

Al salir, Nico le dijo a su hermano Iñaki, que nunca había sentido un dolor como el experimentado en ese momento, situación que encendió totalmente las alarmas.

Nico Williams adelantó a España en la final de la Eurocopa

Luego de que se le practicaran los estudios médicos pertinentes, se determinó que Nico Williams no sufrió una lesión grave y su recuperación total apunta a tres semanas.

El próximo primero de junio, Luis de la Fuente dará a conocer la lista oficial de España rumbo a la Copa del Mundo, donde se espera que Nico esté presente.