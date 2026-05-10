Nico Williams enciende las alarmas; podría quedarse sin Mundial

Héctor Cantú

Las alarmas están encendidas en la Selección Española, luego de una dura lesión que sufrió el futbolista Nico Williams, quien podría perderse el próximo Mundial.

El extremo español no pudo terminar el primer tiempo del partido donde el Athletic Club perdió por la mínima diferencia ante el Valencia y salió lesionado al minuto 36 por molestias musculares.

🚨🎙️¡Iñaki Williams enciende las alarmas sobre el estado de Nico Williams! #LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/uG1OlPH00I — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 10, 2026

Las cámaras de televisión captaron al futbolista mientras expresaba un doloroso “no puede ser”, una frase que, además de permitir dimensionar la lesión, también enciende las alarmas a menos de un mes de que se publique la lista final de España rumbo a la Copa del Mundo.

Minutos después, su propio hermano, quien le sistituyó puso mayor preocupación al escenario luego de mencionar que Nico no había sentido, nunca, un dolor así.

Nico Williams, el guerrero que acabó con el sueño romano

“La lesión es un poco preguntante, por el momento en el que es, estaba de dulce, volviendo a su nivel. Ahora, a cruzar los dedos y que sea lo menos possible”, agregó el mayo de los hermanos.

Será hasta este lunes cuando el cuerpo médico del Athletic le haga las pruebas necesarias para confirmar el alcance de la lesión.