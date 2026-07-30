Publicación: jueves 30 de julio de 2026

Héctor Cantú

Marc-André ter Stegen vive sus últimas horas como culé

El arquero finalmente saldrá del equipo catalán

El guardameta alemán, Marc-Adré ter Stegen vive sus últimas horas como jugador del Barcelona antes de ser traspasado, de manera definitiva.

La directiva del equipo catalán había buscado desde la temporada pasada, el encontrarle sitio al internacional teutón, quien ha sufrido una serie de lesiones que le han alejado de la actividad profesional.

Con mosca en mano: así fue presentado Marc-André ter Stegen en el Girona

La mosca Sisa es la mascota del Girona y está ligada a la leyenda de Sant Narcís. Fue elegida por los aficionados y ahora es el amuleto de la suerte de Marc-André ter Stegen
La mosca Sisa es la mascota del Girona y está ligada a la leyenda de Sant Narcís. Fue elegida por los aficionados y ahora es el amuleto de la suerte de Marc-André ter Stegen
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La mosca Sisa es la mascota del Girona y está ligada a la leyenda de Sant Narcís. Fue elegida por los aficionados y ahora es el amuleto de la suerte de Marc-André ter Stegen

Según ha reportado el diario Mundo Deportivo, el futbolista no se entrenó este jueves y solo aprovechó la sesión de trabajo para despedirse de sus compañeros y de la gente del club.

La cesión de Ter Stegen al Ajax se hará oficial este viernes una vez que las directivas de ambos clubes se han puesto de acuerdo en los términos del nuevo contrato del futbolista.

Marc-André ter Stegen debuta con capa de héroe con el Girona

Girona empató 1-1 ante el Getafe en el debut de Marc-André ter Stegen, quien salvó de la derrota a su equipo en la última jugada del encuentro.
Girona empató 1-1 ante el Getafe en el debut de Marc-André ter Stegen, quien salvó de la derrota a su equipo en la última jugada del encuentro.
Girona empató 1-1 ante el Getafe en el debut de Marc-André ter Stegen, quien salvó de la derrota a su equipo en la última jugada del encuentro.
Girona empató 1-1 ante el Getafe en el debut de Marc-André ter Stegen, quien salvó de la derrota a su equipo en la última jugada del encuentro.
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Girona empató 1-1 ante el Getafe en el debut de Marc-André ter Stegen, quien salvó de la derrota a su equipo en la última jugada del encuentro.
Girona empató 1-1 ante el Getafe en el debut de Marc-André ter Stegen, quien salvó de la derrota a su equipo en la última jugada del encuentro.
Girona empató 1-1 ante el Getafe en el debut de Marc-André ter Stegen, quien salvó de la derrota a su equipo en la última jugada del encuentro.

Ter Stegen completó 423 partidos con el Barcelona y apenas jugó dos encuentros con el Girona antes de sufrir una lesión que le dejó fuera de actividad en toda la temporada pasada.

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