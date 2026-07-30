Marc-André ter Stegen vive sus últimas horas como culé

Héctor Cantú

El guardameta alemán, Marc-Adré ter Stegen vive sus últimas horas como jugador del Barcelona antes de ser traspasado, de manera definitiva.

La directiva del equipo catalán había buscado desde la temporada pasada, el encontrarle sitio al internacional teutón, quien ha sufrido una serie de lesiones que le han alejado de la actividad profesional.

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Según ha reportado el diario Mundo Deportivo, el futbolista no se entrenó este jueves y solo aprovechó la sesión de trabajo para despedirse de sus compañeros y de la gente del club.

La cesión de Ter Stegen al Ajax se hará oficial este viernes una vez que las directivas de ambos clubes se han puesto de acuerdo en los términos del nuevo contrato del futbolista.

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Ter Stegen completó 423 partidos con el Barcelona y apenas jugó dos encuentros con el Girona antes de sufrir una lesión que le dejó fuera de actividad en toda la temporada pasada.