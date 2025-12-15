Marc-André ter Stegen volvería al arco del Barcelona

Héctor Cantú

La espera para volver al arco del Barcelona está por terminar para Marc-André ter Stegen, quien se perfila para ocupar el sitio bajo los tres postes en el próximo duelo en Copa del Rey.

Ha sido el propio técnico culé, Hansi Flick, quien ha confirmado que Joan García, primer arquero del equipo, no será el encargado de defender la portería en el duelo a media semana ante el Guadalajara.

“Joan García tomará descanso y será hasta el martes cuando decidamos quién jugará”, reveló el estratega en conferencia de prensa.

Será hasta horas antes del encuentro cuando Flick decida si Ter Stegen volverá a ver actividad ahora que se ha recuperado de su lesión, o lo mandará al banquillo para que sea Wojciech Szczęsny el que sea parte del equipo titular.

“Antes quiero hablar con los jugadores hoy no es el día de confirmar quién será el arquero, ha sido un entrenamiento de recuperación. Mañana será el momento para hablar del partido de Copa del Rey”, agregó el estratega.

En la misma conferencia de prensa, Hansi Flick mostró su cariño y admiración por ter Stegen y aseguró que el continuar o no en el Barcelona es decisión del internacional alemán.