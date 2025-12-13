Barcelona sigue a su propio ritmo en La Liga

Oscar Sandoval

Barcelona derrotó 2-0 a Osasuna a pesar de un dominio y control total del partido, el muro de los visitantes se vino abajo a los 70 minutos con un disparo de Raphinha que enfiló al conjunto azulgrana rumbo a su séptima victoria en fila para mantenerse como líder de La Liga con autoridad.

Victoria de líderes 🫡 pic.twitter.com/ShrvPV7Z8F — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 13, 2025

En un ejercicio de paciencia que terminó con la satisfacción de un nuevo triunfo, Barcelona confirmó que es el equipo en mejor forma del futbol español y blindó la primera posición de la tabla con 43 unidades, en este momento, con siete puntos de ventaja sobre Real Madrid.

Osasuna lo apostó todo a defenderse, desperdició dos oportunidades y aguantó hasta donde pudo, una vez que se puso en desventaja bajó la guardia y el delantero brasileño le dio la puntilla a cuatro minutos del final.

Los locales marcaron la pauta y generaron varias ocasiones de gol en la primera mitad, el VAR anuló un gol de Ferran Torres y se fueron al descanso con el resultado inicial a pesar de la superioridad.

El segundo tiempo fue más de lo mismo y todo cambió en una jugada a velocidad del conjunto azulgrana que llevó Pedri y sentenció Raphinha con un tiro desde la media luna. La herida estaba abierta y el brasileño terminó la obra al 86 para dejar a Barcelona en la cima de La Liga.