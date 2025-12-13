Oscar Sandoval
Barcelona sigue a su propio ritmo en La Liga
Raphinha terminó con la resistencia de Osasuna
Barcelona derrotó 2-0 a Osasuna a pesar de un dominio y control total del partido, el muro de los visitantes se vino abajo a los 70 minutos con un disparo de Raphinha que enfiló al conjunto azulgrana rumbo a su séptima victoria en fila para mantenerse como líder de La Liga con autoridad.
En un ejercicio de paciencia que terminó con la satisfacción de un nuevo triunfo, Barcelona confirmó que es el equipo en mejor forma del futbol español y blindó la primera posición de la tabla con 43 unidades, en este momento, con siete puntos de ventaja sobre Real Madrid.
Osasuna lo apostó todo a defenderse, desperdició dos oportunidades y aguantó hasta donde pudo, una vez que se puso en desventaja bajó la guardia y el delantero brasileño le dio la puntilla a cuatro minutos del final.
Los locales marcaron la pauta y generaron varias ocasiones de gol en la primera mitad, el VAR anuló un gol de Ferran Torres y se fueron al descanso con el resultado inicial a pesar de la superioridad.
El segundo tiempo fue más de lo mismo y todo cambió en una jugada a velocidad del conjunto azulgrana que llevó Pedri y sentenció Raphinha con un tiro desde la media luna. La herida estaba abierta y el brasileño terminó la obra al 86 para dejar a Barcelona en la cima de La Liga.
