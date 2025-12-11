Kylian Mbappé reaparecerá con Real Madrid en La Liga

Oscar Sandoval

Xabi Alonso confirmó que Kylian Mbappé estará disponible para el duelo de este domingo contra Alavés luego de perderse el partido de Champions League ante Manchester City por un golpe en la rodilla, no será el único que regresaría al 11 inicial, ya que Dean Huijsen también está en la lista de convocados.

Alonso va recuperando futbolistas de a poco, sin embargo, viajará a Vitoria con nueve bajas, seis por diferentes lesiones y tres más, como en el caso de Endrick por sanción luego de ver la cartulina roja en la derrota ante Celta de Vigo.

Mbappé entrenó con normalidad y podría ser titular al igual que Huijsen quien se perdió los últimos cinco partidos del conjunto ‘Merengue’ por una molestia en el muslo izquierdo, dos buenas noticias para el técnico quien se jugaría su puesto ante Alavés.

Alonso no podrá contar con ninguno de sus laterales derechos, ni izquierdos. Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, David Alaba, Ferland Mendy y Eduardo Camavinga, son bajas por lesión. Y las expulsiones sufridas ante Celta, dejan fuera por sanción a Álvaro Carreras y Fran García.