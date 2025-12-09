Redacción FOX Deportes
Kylian Mbappé será duda para el partido contra Alavés de La Liga
Xabi Alonso aseguró que el francés no estaba para jugar ante Manchester City
Xabi Alonso aseguró que “todavía es pronto para saber” si el francés Kylian Mbappé, quien formó parte de la convocatoria en la derrota de Real Madrid ante Manchester City, pero no tuvo minutos por molestias en la rodilla izquierda, podrá estar disponible para el partido del domingo ante el Alavés.
“Todavía es demasiado pronto para saber si llega al domingo. Hoy no estaba para jugar y si no está en el campo se le echa de menos a Kylian”, declaró el técnico.
“Hemos tenido ocasiones para marcar ese segundo gol, pero cuando no te toca, aunque te pongas”, declaró en rueda de prensa.
Una ausencia de Mbappé que le abrió las puertas al brasileño Endrick, quien entró desde el banquillo para jugar su segundo partido de la temporada.
LO MÁS VISTO
ADVERTISEMENT