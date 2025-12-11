Eric García firma renovación con el Barcelona

Héctor Cantú

El Barcelona de Hansi Flick se ha encargado de blindar a uno de sus futbolistas más regulares de cara al futuro inmediato.

Se trata de Eric García, quien ha firmado una extensión de contrato hasta el 2031, tiempo en el que buscará afianzarse como un auténtico líder del equipo catalán.

“Siempre he sido capitán en las categorías inferiores del Barça. Me gusta ayudar al compañero, tanto dentro como fuera del campo. Tengo ese carácter en el campo que me ayuda a ello, y los entrenadores siempre han contado conmigo en ese aspecto”, detalló durante la firma de su nuevo contrato.

Eric García confirmó que ahora se encuentra en un mejor estado, tanto físico como futbolístico y que, aunque hubo posibilidades de salir del Barcelona, decidió matnenerse luego del pedido de Hansi Flick.

“Había posibilidades de salir, pero tuve una conversación con el míster, me dijo que me necesitaba aquí y eso cambió el rumbo de la temporada”, agregó.

En la presente campaña, Eric García ha jugado 22 partidos en la temporada, donde ha marcado un gol y colaborado con una asistencia.