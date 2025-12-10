Barcelona retomó la cima de la Champions League femenina

Karla Villegas Gama

El Barcelona volvió a la senda del triunfo tras imponerse 3-1 al Benfica, lo que le significó retomar la cima de la tabla general de la Champions League.

Las ‘Blaugranas’ apretaron desde el inicio con dos llegadas de mucho peligro de Clàudia Pina, que terminaron con un rechace de Lean Pauels y un impacto en el travesaño.

A pesar de ello, las locales pudieron capitalizar sus esfuerzos hasta el minuto 29 cuando Ewa Pajor sacó un disparo dentro del área imposible para Pauels.

Al 38’, Benfica tuvo su única oportunidad del primer tiempo, con una jugada épica de Anna Gasper, quien se quitó a Cata Coll para disparar con el arco abierto, pero la pelota se estrelló por fuera de la red.

Las lusas lograron igualar los cartones en el 46’ cuando Gasper mandó un centro venenoso que Chandra Davidson remató a placer.

El Benfica aprovechó el envión anímico y tres minutos más tarde acarició el segundo tanto tras una mala salida de Coll, pero Mapi León salvó a las catalanas en la línea.

Cuando mejor jugaban las portuguesas, Christy Ucheibe marcó en propia puerta regresándole la ventaja a las locales al 54’.

Cuatro minutos más tarde, Laia Aleixandri aprovechó córner para superar a la zaga y poner el marcador 3-1.

A partir de ese momento, el Barcelona controló por completo el partido, e incluso pudo marcar el cuarto desde el manchón penal, pero Pauels detuvo el disparo de Alexia Putellas.