Publicación: miércoles 13 de mayo de 2026

Reuters

Manuel Pellegrini celebra el regreso del Real Betis a la Champions League

20 años después, los 'Verdiblancos' vuelven a la competencia.

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, dijo que la clasificación para la Champions League tras 20 años de ausencia supuso la consecución de un objetivo que se fijaron el primer día de la temporada, después de que su equipo asegurara el martes un puesto entre los cinco primeros de La Liga.

El Betis se impuso por 2-1 en casa al Elche, con un gol de Pablo Fornals en el minuto 68 que dio la victoria, y se clasificó para la máxima competición europea por primera vez desde la temporada 2005/06.

El equipo ha sido un habitual en las competiciones europeas en los últimos años, clasificándose todas las temporadas desde 2021 y llegando a la final de la Conference League contra el Chelsea la temporada pasada.

"No es fácil estar los seis años en competencias europeas y mucho menos haber llegado a la Champions League dos partidos antes de que termine el campeonato. El gran mérito que tuvo el equipo fue siempre levantarse en las derrotas. Todos esos traspiés creo que hoy día se vieron ampliamente recompensados con la gran fiesta que tuvimos en nuestro estadio, con nuestro público, al que le estábamos debiendo esta alegría (...) Comenzamos el primer partido del campeonato contra el Elche y, al terminar la charla, pusimos en letras verdes: ‘Hoy comenzamos el camino a la Champions’".

El Betis se enfrentará el domingo al Barcelona, recién coronado campeón de La Liga.

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