Lunes de pesadilla para Xabi Alonso y el Real Madrid

Héctor Cantú

La pesadilla que comenzó con la derrota ante el Celta de Vigo, no se ha disipado para el Real Madrid en las horas posteriores.

Xabi Alonso, además de tener que gestionar el mal ánimo que se respira en el vestidor, también estará obligado a mover las piezas para cubrir las lesiones de su plantilla, un escenario que se complicó en demasía en el último partido.

El reporte médico ha sido demoledor para Xabi y su equipo de trabajo. El defensa Éder Militao, quien abandonó el partido por una lesión, quedará fuera de actividad por aproximadamente cuatro meses.

Luego de las pruebas médicas se ha determinado que el brasileño ha sufrido una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda por lo que su regreso podría darse hasta abril próximo.

Pero, las malas noticias no pararon allí. El cuerpo médico también determinó que el goleador de La Liga yt máximo referente ofensivo del Real Madrid, Kylian Mbappé, tiene un dedo roto.

Se trata del dedo anular de la mano izquierda, situación que, aunque no comprometerá su presencia para el duelo de Champions League ante Manchester City, si le implicará molestias a la hora de jugar.

El Real Madrid se prepara para recibir al equipo de Pep Guardiola en un partido que puede cambiar el rumbo de Xabi Alonso al frente del equipo para las semanas próximas.