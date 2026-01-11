Los reprobados del Real Madrid en la final de la Supercopa

Héctor Cantú

El Real Madrid ha caído, por segundo año consecutivo, en la final de la Supercopa de España ante el Barcelona, su acérrimo rival, que ya presume 16 títulos de este torneo en sus vitrinas.

A pesar de que el equipo merengue mostró una mejor cara con respecto a sus partidos anteriores, hubo jugadores que quedaron a deber en su desempeño y que tuvieron en sus manos la posibilidad de cambiar el resultado final.

Eduardo Camavinga fue uno de los futbolistas que quedaron señalados bajo el esquema diseñado por Xabi Alonso. El francés apenas intentó 14 pases durante los 82 minutos que estuvo en el terreno de juego. Camavinga falló en una entrega de balón que derivó en el primer gol del Barcelona. Sus recorridos defensivos no fueron los más acertados, además de haber perdido dos balones durante el partido.

Dean Hujsen regresó de la inactividad al equipo titular para la final de la Supercopa. Su labor defensiva por aire no fue la más acertada, pues solo logró ganar un duelo de los tres que sostuvo. Aunque ofensivamente estrelló un cabezazo en el travesaño, un error suyo también terminó al fondo de las redes del arco de Thibaut Courtois.

Barcelona: rey absoluto de la Supercopa de España

Finalmente, el más señalado por su mal desempeño en la cancha fue Álvaro Carreras. El español fue superado por Lamine Yamal en varias ocasiones, sin embargo, el fallo más criticado fue el que tuvo frente al arco rival, a segundos del final del partido, que pudo haber empatado el marcador.

Carreras solo ganó 8 duelos de los 16 intentados durante el encuentro, además de haber perdido 8 pelotas en total.

El Real Madrid ahora buscará cambiar la página y seguir sumando puntos para mantenerse en la pelea por el título de La Liga y seguir avanzando en la UEFA Champions League.