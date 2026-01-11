El 'estilo Barça' vuelve a hundir al Real Madrid

EFE

El alemán Hasi Flick, entrenador del Barcelona, destacó, del título de la Supercopa de España ante el Real Madrid (3-2) que su equipo jugó “con el estilo Barça” y que, por ello, está “muy orgulloso”.



“Cuando juegas una final contra el Real Madrid y ganas se siente muy bien. Estoy muy orgulloso de mi equipo. Jugamos como quisimos jugar, con el estilo Barça, y estoy muy orgulloso de mi equipo”, dijo en rueda de prensa.



“Jugamos fantástico, controlando el balón y el juego. Sufrimos, pero, al final, jugamos a nuestro estilo. Ellos tienen calidad y no fue fácil pero luchamos juntos como equipo y fue algo bonito de ver”, añadió. Barcelona: rey absoluto de la Supercopa de España

Una victoria en la Supercopa de España que en 2025 les dio impulso, pero no quiso comparar con la actual.



“Son situaciones totalmente diferentes. El año pasado estábamos algunos puntos por detrás, y ahora estamos por delante. Lo que tenemos que hacer es jugar como jugamos hoy. Tengo un buen sentimiento con el equipo, los jugadores desde el banquillo fueron muy importantes para nosotros”, contestó.

Por su parte, Xabi Alonso se mostró satisfecho con el esfuerzo de sus futbolistas a pesar de la dolorosa derrota.

"Hay una mezcla de emociones. Por un lado, la decepción de no haber podido ganar el título y no ganar la final, pero orgullosos porque hemos dado la cara todo el partido. Hemos competido y lo hemos intentado hasta el final. Ha sido un partido muy parejo, con diferentes momentos y circunstancias. Hemos estado muy cerca, con esas dos últimas ocasiones para empatar y llegar hasta el final", analizó.

"El equipo ha tenido una gran actitud y un gran compromiso. Teníamos que aguantar el balón... hay que ajustar bien. No hemos concedido en los primeros 30 minutos y en una pérdida hemos encajado ese primer gol. Al descanso nos fuimos con el 2-2 y la segunda parte ha sido bastante competida e igualada. Hemos estado cerca. En el rechace hemos encajado el 3-2... Estaba convencido de que podíamos empatar el partido, pero no tuvimos acierto en las dos últimas ocasiones”, comentó sobre su planteamiento de partido.



“Hemos tenido las ocasiones. Las lesiones te condicionan, el cambio de Valverde por la lesión, Vinícius ha llegado hasta donde ha llegado... no es la condición física, pero las lesiones nos están penalizando para tener estabilidad. Algunos jugadores están haciendo un esfuerzo extra", aseguró.