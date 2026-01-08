Habrá superclásico entre Real Madrid y Barcelona en la final

Héctor Cantú

El Real Madrid se ha convertido en el segundo finalista de la Supercopa de España luego de superar al Atlético de Madrid por 2-0 en la fase de semifinales.

Sin dar un gran espectáculo, el equipo de Xabi Alonso ha pegado en los momentos precisos para quedarse con el boleto a la final donde enfrentará al Barcelona de Hansi Flick que goleó al Athletic Club.

Fede Valverde, al borde de la locura en su celebración

Un zapatazo tempranero de Federico Valverde adelantó a los merengues en su búsqueda por la victoria. Fue un portento de gol el que desató la locura en Yeda en el que ha sido el primer tanto a balón parada de la temporada para los rojiblancos.

Los minutos posteriores fueron de asedio del Atlético de Madrid, donde Thibaut Courtois fue el gran referente al evitar, en al menos tres ocasiones la caída de su arco.

En la segunda mitad, un error del Atlético de Madrid dejó a Rodrygo con la posibilidad de marcar y el brasileño no desaprovechó. Frente a Oblak, el jugador del Real Madrid terminó enviando la pelota al fondo de las redes, respondiendo a la confianza de Xabi Alonso.

Pero la felicidad merengue duró muy poco, pues dos minutos después, apareció el gigante Sorloth para enviar de un cabezazo la pelota al fondo de las redes y devolver al Atlético a la pelea por el boleto a la final.

Aunque los pupilos de Simeone lo intentaron hasta el final, los cambios de Xabi Alonso surgieron efecto y lograron conservar la victoria lograda por Valverde y Rodrygo.

Esta será la cuarta ocasión consecutiva que el Barceloa y Real Madrid se vean las caras en la final por la Supercopa, trofeo que los culés han conquistado en 15 ocasiones por 13 de los blancos.