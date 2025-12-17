Barcelona, Real Madrid y Atlético tuvieron suerte en la Copa del Rey

Oscar Sandoval

El sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey fue favorable para Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid porque en el papel son superiores a Racing, Albacete y Deportivo La Coruña que al menos, tendrán la satisfacción de disputar la eliminatoria como locales.

🏆🆚 ¡El @AlbaceteBPSAD será nuestro rival en octavos de la Copa del Rey!

👉 @adidasfootball pic.twitter.com/i2iceAY7RG — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 7, 2026

Lo mejor está por venir en la Copa del Rey que entra en su etapa definitiva, son 16 equipos los que quedan con vida, de ellos cinco de la segunda categoría que recibirán a clubes históricos del futbol español en busca de una sorpresa de esas que caracterizan al torneo.

Albacete y Real Madrid tendrán su primer frente a frente en copa, mientras que Atlético y ‘Depor’ se verán las caras después de 27 años. Llama la atención el duelo entre Real Sociedad y Osasuna quienes se eliminarán por tercera temporada consecutiva.

Los partidos de octavos de final de la Copa del Rey están programados para los días 3, 4 y 5 de febrero.