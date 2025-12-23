Los pobres números de Endrick que justifican su cesión al futbol francés

Héctor Cantú

Finalmente, el Real Madrid ha hecho oficial la cesión sin opción a compra del brasileño Endrick, quien en su primera etapa, más allá de justificar los millones que el club blanco desembolsó por él, terminó dejando cifras para el olvido.

El cuadro merengue pagó más de 70 millones por un jugador que en temporada y media solo vio actividad en 40 partidos en los que solo alcanzó a colaborar con 7 goles y un 1 solo pase de gol.

Endrick dejó de existir para el proyecto de Xabi Alonso, quien apenas le dio 99 minutos de juego 11 minutos contra el Valencia en la temporada regular,11 minutos más en la UEFA Champions League ante el Manchester City y 77 en la Copa del Rey ante el Talavera.

Para el jugador sudamericano terminó siendo fatal la salida de Carlo Ancelotti del banquillo, quien sí había apostado por su continuidad.

La mejor participación que Endrick tuvo y con la cual se pensaba se había echado al hombro al madridismo fue en aquel partido de la Copa del Rey ante el Celta de Vigo donde marcó 2 goles.

Para Endrick vendrá una revancha inminente, probablemente sin Xabi Alonso en el banquillo del Real Madrid, ahora con la posibilidad de demostrar de lo que está hecho.