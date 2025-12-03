Los números de Kylian Mbappé son de auténtico escándalo

Héctor Cantú

El Real Madrid ha regresado a la senda de la victoria, gracias, de nueva cuenta, a la gran actuación de su gran referente, Kylian Mbappé.

El fracés está hecho un auténtico monstruo en la zona ofensiva y no hay poder humano que frente su camino al Pichichi de la temporada y a la Bota de Oro de la UEFA de la temporada.

Y es que sus números son realmente de escándalo en este ciclo, donde acumula 25 anotaciones luego del doblete conseguido ante el Athletic Club.

Los mejores registros de Mbappé se dieron en los últimos dos años, cuando en la temporada 2023-2024, aún con el PSG, marcó 44 goles en una sola temporada. A su paso por el Real Madrid hubo algunos que consideraron que no podría repetir esas cifras considerando que La Liga tiene un nivel de competencia mucho mayor a la League 1.

Sin embargo, en la pasada temporada, Mbappé marcó los mismos 44 goles con la diferencia de que se quedó solo con 5 asistencias. La mitad de lo logrado en su última etapa con el equipo de la ciudad Luz.

Ahora, Mbappé no ha llegado a la mitad de la temporada y ya acumula un promedio de un gol cada 70 minutos y 4 asistencias.

Comienza la era goleadora de Kylian Mbappé en el Real Madrid

El doblete ante el Athletic Club fue el cuarto de lo que va de la temporada y está a dos de igualar lo conseguido en los dos años anteriores, lo cual, de acuerdo a las tendencias, terminará por superar antes del primer tercio del año siguiente.

No hay delantero más letal que Mbappé en Europa en estos momentos. A estas alturas con el PSG había dejado de marcar en 4 partidos; con el Real Madrid en 2024 lo hizo en 7 juegos. En esta temporada, a cargo de Xabi Alonso, solo se ha perdido en tres ocasiones la cita con el gol.

La tendencia, de mantenerse para Mbappé solamente en la Liga, apunta que, jugando todos los minutos de los partidos restantes de la temporada, podría llegar a 45 goles solamente en La Liga, más los que consiga en los torneos internacionales oficiales que el Real Madrid dispute en el primer semestre del 2026.

Si hoy el Real Madrid pelea palmo a palmo con el Barcelona por hacerse del liderato de la clasificación, es gracias a Kylian Mbappé y los demás.