Triunfo histórico del Real Madrid en Grecia con póker de Kylian Mbappé

Enrique Gómez

Para ganar por primera vez en Grecia, el Real Madrid tuvo que exprimir a Kylian Mbappé y obligarlo a hacer historia en la Champions League. Solo así se podía cortar la macabra tendencia en Grecia

Con un póker que lo instala en un club que solo incluía a Cristiano Ronaldo, Alfredo Di Stéfano y Ferenc Puskás, el delantero francés le dio al equipo ‘merengue’ su primera victoria en tierras helénicas, luego de cinco intentos.

El Real Madrid venció 4-3 al Olympiacos en la quinta jornada de la fase de liga de la Champions, es decir, la tetralogía de Mbappé no fue decorativa sino absolutamente necesaria para solventar el encuentro y volver a posicionar al equipo blanco entre los principales candidatos de la máxima competencia europea.

Kylian Mbappé igualó a Cristiano Ronaldo, Alfredo Di Stéfano, Puskás Pero el póker del francés no fue decorativo, sino 100% necesario para vencer al Olympiacos

Así fueron los goles de este encuentro de locura en Estadio Georgios Karaiskakis de El Pireo:

· 1-0 (8’): Golazo de Chiquinho; disparo al toque desde fuera del área y hacia primer poste

· 1-1 (22’): Gran definición de Kylian Mbappe; derechazo fuera del área para vencer al arqeuro

· 1-2 (24’): Cabezazo de Mbappé en el corazón del área ante un gran centro de Arda Güler

· 1-3 (29’): Desde un costado del área, Kylian Mbappé con otra gran resolución de derecha

· 2-3 (52’): Implacable cabezazo de Mehdi Taremi con dirección hacia la esquina derecha

· 2-4 (59’): Mbappé encontró una diagonal de Vinicius, llegando a los linderos del área chica

· 3-4 (81’): Tremendo centro de Gabriel Strefezza para el poderoso cabezazo Ayoub El Kaabi

Doble patrocinio de Vinícius, quien llevaba siete partidos sin marcar ni asistir.

Vaya que el equipo griego dio pelea, de hecho, fue el dueño de casa quien se adelantó en el marcador a los ocho minutos, pero la calidad individual sinigual del Real Madrid y el gran momento por el que atraviesa el delantero francés forzó la báscula en favor del conjunto español, que no podía permitirse otro partido sin ganar, en medio de su objetivo de clasificar directo a los octavos.

El equipo ‘merengue’ no jugó bien y dejó unos huecos enormes en defensa, pero armar un plantel con suficiente calidad para resolver los partidos también tiene mucho mérito, al iguak que haber tenido tanta paciencia para contratar a Kylian Mbappé, quien hoy fue el héroe y de paso hizo historia.