Nadie mueve a Kilian Mbappé del liderato de goleo

El francés Kylian Mbappé se reencontró con el gol después de dos jornadas sin marcar, pero en esta ocasión no le valió para propiciar la victoria del Real Madrid, aunque sí para incrementar su ventaja al frente de la clasificación de artilleros de LaLiga EA Sports. Azzedine Ounahi, el hombre que dejó al Real Madrid sin liderato

El atacante francés, que ya lleva 14 goles, aventaja en seis tantos a Robert Lewandowski, delantero del Barcelona, y al kosovar Vedat Muriqi, delantero del Mallorca, que con su doblete frente a Osasuna alcanza al futbolista polaco con ocho, uno más que el argentino Julián Álvarez (Atlético de Madrid) y Ferran Torres (Barcelona).



Alberto Moleiro firmó otro doblete para dar la victoria al Villarreal en San Sebastián, con lo que se instala con seis dianas junto al camerunés Etta Eyong (Levante).

También marcaron dos tantos en esta decimocuarta jornada Dani Olmo (Barcelona) y el noruego Alexander Sorloth (Atlético de Madrid).



-- Clasificación 14ª jornada:



- Con 14 goles: Mbappé (FRA) (3p) (Real Madrid).

- Con 8 goles: Lewandowski (POL) (1p) (Barcelona); Muriqi (KOS) (1p) (Mallorca).

- Con 7 goles: Julián Álvarez (ARG) (2p) (Atlético de Madrid); Ferran Torres (Barcelona).