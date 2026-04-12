Lo único peor que podría pasarle a Kylian Mbappé, sería perder el Pichichi

Héctor Cantú

De u momento a otro, todo se descompuso en el camino para Kylian Mbappé, quien podría terminar la temporada 2025-2026 con las manos vacías, tanto en lo colectivo, como en lo individual.

Tras el empate ante el Girona, el Real Madrid ha quedado muy rezagado del Barcelona y con muchas complicaciones para ganar el título de Liga.

En la Champions League, la tarea es sumamente complicada para el partido de vuelta de los cuartos de final, en el que tendrán que derrotar a domicilio al Bayern Munich.

Y lo peor, para Kylian Mbappé, es que, además de la cortada que sufrió en el último partido y que le tiene en duda para jugar la vuelta en Alemania, es que peligra el Pichichi que hace semanas parecía estar seguro en sus manos.

El goleador francés suma 7 semanas sin marcar en La Liga y esa sequía ha permitido que Vedat Muriqi, delantero del Mallorca, se acerque y se ponga a dos tantos de alcanzar al galo en la pelea por el título de goleo.

El escenario fatídico para Mbappé es que en la recta final se fuera también sin el Pichichi, torneo que ganó en la temporada pasada.