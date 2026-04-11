Kylian Mbappé no entrenó con Real Madrid para la Champions League por precaución

Redacción FOX Deportes

Kylian Mbappé no entrenó este domingo junto al resto del grupo por "precaución" después de recibir puntos en la ceja derecha a causa del golpe que recibió durante el partido entre Real Madrid y Girona, así lo informó el equipo blanco a través de su página web.

A tres días de enfrentarse a Bayern Múnich en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League, el delantero madridista no pudo trabajar junto al resto de sus compañeros, que regresaron tras un día de descanso.

Mbappé sufrió un duro golpe al final del encuentro contra Girona. En el minuto 85, se internó en el área y Vitor Reis le dio un codazo. Acabó ensangrentado y Real Madrid enfadado porque el árbitro Arberola Rojas no señaló penalti. Además, el VAR no llamó al árbitro para revisar la jugada.

Fue la única ausencia junto a los lesionados Thibaut Courtois y Rodrygo Goes quienes continúan con sus procesos de recuperación. Mbappé podría reincorporarse este lunes a los entrenamientos y tendría dos días para preparar junto al resto del grupo el trascendental encuentro de vuelta en Múnich.