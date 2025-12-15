Lo que le queda al Barcelona por jugar en el 2025

Héctor Cantú

El Barcelona está viviendo una temporada que podría romper los récords de ser el ciclo con más puntos obtenidos en la historia de La Liga.

Al equipo de Hansi Flick le quedan dos partidos en lo que resta del 2025, uno de Copa del Rey ante el Guadalajara a media semana y otro más, en el marco de La Liga en calidad de visitante ante el Villarreal.

La buena noticia para el equipo culé es que los registros apuntan a que esta puede ser una de las temporadas más productivas en la historia del club con los 14 partidos ganados.

Incluso, el equipo de Hansi Flick tiene mejores números que los que consiguió el equipo de Pep Guardiola que logró el sextete en la temporada 2009-2010, donde logró un saldo de 12 victorias y tres empates, dejando un acumulado de 39 puntos.

En caso de derrotar al Villarreal, el Barcelona cerrará el año con 15 victorias, un empate y dos derrotas con un total de 46 puntos, cifra que lo dejaría como líder indiscutible en el futbol español y con toda la posibilidad de imponer una nueva marca histórica.

Con respecto a la temporada 2012-2013 cuando el Barcelona logró la histórica cifra de 100 puntos a cargo de Tito Vilanova, el equipo culé logró en el primer semestre 16 victorias y un solo empate, dejando un total de 49 puntos.

El Barcelona podría llegar a una racha de 8 partidos consecutivos con victoria solo dos menos de los 10 con los que cerró el año 2012 en la que es su mejor temporada de la historia.