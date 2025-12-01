Barcelona inicia la defensa del liderato de La Liga contra Atlético de Madrid

Oscar Sandoval

Barcelona despertó este lunes como líder de La Liga después del empate de Real Madrid con Girona y defenderá la posición en unas cuentas horas, este martes se enfrenta al Atlético en un duelo entre los dos equipos con mejor presente en el futbol español.

Atlético volverá al Camp Nou después de 2 años, 7 meses y 9 días para intentar meterse de lleno a la pelea por el campeonato, la diferencia con el equipo azulgrana es de tres puntos y una victoria de los ‘Colchoneros’ pondría La Liga al rojo vivo porque el conjunto ‘Merengue’ suma 33 unidades y Villarreal, 32.

Barcelona estará respaldado por su afición y por los cuatro triunfos en fila, sin embargo, su rival acumula 13 partidos sin perder y seis victorias consecutivas en liga y sobre el terreno de juego estarán los dos mejores equipos de La Liga en este momento, un partido y un resultado que podrían sacudir la clasificación.

Es un duelo directo entre candidatos al título y Barcelona podría aumentar a seis puntos la distancia con los ‘Colchoneros’ que necesitan ganar para soñar con La Liga.