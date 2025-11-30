Real Madrid dejó el liderato de La Liga ante Girona

Oscar Sandoval

Girona le echó una mano a Barcelona luego de empatar a un gol con Real Madrid que sumó tres de los últimos nueve puntos que disputó para perder la distancia que tenía con el conjunto azulgrana y caerse de la cima de la clasificación luego de otro partido para el olvido que abrirá de nueva cuenta los cuestionamientos sobre Xabi Alonso.

⚽ 45' Ounahi

⚽ 67' @KMbappe (p.)

— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 30, 2025

El tercer empate consecutivo le costó el liderato al equipo blanco que no encuentra respuesta para dejar atrás el bache en la liga, perdió seis puntos y en una carrera contra Barcelona son demasiados, más cuando el ahora líder suma cuatro victorias en fila.

El conjunto ‘Merengue’ vivía sus mejores momentos tras presionar la salida y recuperar balones en campo contrario hasta que Girona comenzó a encontrar espacios consiguiendo inquietar a Thibaut Courtois.

Azzedine Ounahi, el hombre que dejó al Real Madrid sin liderato

Los locales se pusieron al frente con un gol del argelino Azzedine Ounahi a los 45 minutos luego de llegar desde la segunda línea al área rival y disparar de primera intención colocando el esférico lejos del alcance del portero belga.

El Madrid se fue sacudido al descanso y salió a la segunda parte a intentar recuperar el liderato, no encontró espacios para hacerle daño al conjunto catalán y las individualidades tuvieron que aparecer a la desesperada para no perder el partido.

Vinícius Jr. desbordó desde la banda y Rincón lo bajó en el área dejándole la puerta abierta a Kylian Mbappé quien no falló, aumentó su cuota goleadora, pero no pudo despertar al equipo de Xabi Alonso que está en problemas.