Oscar Sandoval
Real Madrid dejó el liderato de La Liga ante Girona
Barcelona se convirtió en líder y tiene un punto de ventaja
Girona le echó una mano a Barcelona luego de empatar a un gol con Real Madrid que sumó tres de los últimos nueve puntos que disputó para perder la distancia que tenía con el conjunto azulgrana y caerse de la cima de la clasificación luego de otro partido para el olvido que abrirá de nueva cuenta los cuestionamientos sobre Xabi Alonso.
El tercer empate consecutivo le costó el liderato al equipo blanco que no encuentra respuesta para dejar atrás el bache en la liga, perdió seis puntos y en una carrera contra Barcelona son demasiados, más cuando el ahora líder suma cuatro victorias en fila.
El conjunto ‘Merengue’ vivía sus mejores momentos tras presionar la salida y recuperar balones en campo contrario hasta que Girona comenzó a encontrar espacios consiguiendo inquietar a Thibaut Courtois.
Los locales se pusieron al frente con un gol del argelino Azzedine Ounahi a los 45 minutos luego de llegar desde la segunda línea al área rival y disparar de primera intención colocando el esférico lejos del alcance del portero belga.
El Madrid se fue sacudido al descanso y salió a la segunda parte a intentar recuperar el liderato, no encontró espacios para hacerle daño al conjunto catalán y las individualidades tuvieron que aparecer a la desesperada para no perder el partido.
Vinícius Jr. desbordó desde la banda y Rincón lo bajó en el área dejándole la puerta abierta a Kylian Mbappé quien no falló, aumentó su cuota goleadora, pero no pudo despertar al equipo de Xabi Alonso que está en problemas.
