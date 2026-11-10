Lisandro Martínez genera dudas como posible refuerzo del Barcelona

Oscar Sandoval

Las dos pruebas más exigentes de Barcelona en el inicio de temporada terminaron en derrotas y dejaron a la defensa en el centro de las críticas. La directiva comienza a mirar al mercado de fichajes para reforzar la zaga y Lisandro Martínez es uno de los nombres que estarían sobre la mesa en las oficinas del Camp Nou.

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La plantilla del Barcelona parece descompensada. Del mediocampo hacia adelante tiene soluciones, variantes y luce, pero la defensa sigue generando dudas. Pau Cubarsí se ha convertido en el líder de la zaga, mientras que Eric García, Gerard Martín y Andreas Christensen no atraviesan su mejor momento. El conjunto azulgrana necesita encontrar un acompañante de garantías para el ganador del Golden Boy.

Lisandro Martínez termina contrato con Manchester United a final de la temporada y estaría entre las opciones de la directiva. El argentino ha disputado ocho partidos de Premier League y tres de Champions League durante el curso, pero tampoco ha escapado del mal inicio de campaña de los ‘Red Devils’, que atraviesan una crisis de resultados.

Las estadísticas tampoco terminan de jugar a favor del argentino. Según Comparisonator, Lisandro Martínez promedia 6.5 balones perdidos por partido, una cifra que genera dudas para una defensa que juega con la línea adelantada y necesita seguridad en la salida. Aunque el central también registra 8.25 recuperaciones por encuentro, su balance merece un análisis más profundo antes de considerarlo una solución.

Para jugar en Barcelona no basta con defender, también hay que tener calidad para salir con el balón controlado. En ese apartado aparece otra diferencia importante: Lisandro Martínez promedia 48.75 pases por partido, muy lejos de los 95.78 que registra Pau Cubarsí, una de las principales referencias del conjunto azulgrana en la construcción del juego desde la defensa.

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Los números ponen en duda que Lisandro Martínez sea el refuerzo ideal para el Barcelona. Su experiencia y capacidad defensiva pueden aportar alternativas, pero las exigencias del sistema de Hansi Flick obligan a buscar un central que combine seguridad, buena distribución y capacidad para defender lejos de su portería.

El argentino aparece como una posibilidad en el mercado, aunque las estadísticas invitan a cuestionar su encaje. Barcelona necesita reforzar su defensa, pero no puede permitirse equivocarse al elegir al acompañante de Cubarsí porque los títulos podrían escaparse.