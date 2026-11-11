¿Cuánto tendría que pagar Manchester United por Mauricio Pochettino?

Oscar Sandoval

Mauricio Pochettino aparece como el principal candidato para tomar las riendas de Manchester United. El nombre del argentino ha cobrado fuerza en las últimas horas y sería el elegido para cambiar el rumbo del equipo. Sin embargo, los ‘Red Devils’ tendrían que desembolsar una cantidad para liberarlo de su compromiso con la Selección de Estados Unidos.

Paying our respects at Old Trafford ? pic.twitter.com/QYaTn6mU6q — Manchester United (@ManUtd) November 11, 2026

Pochettino podría regresar a la Premier League después de seis años de ausencia. La prensa inglesa señala que la directiva del United habría decidido poner fin a la etapa de Michael Carrick y que el argentino sería el principal candidato para ocupar el banquillo de Old Trafford, donde tendría la misión de recuperar a un club que atraviesa una profunda crisis deportiva.

BBC Sport señala que “Pochettino está dispuesto a aceptar la oferta de Manchester United para convertirse en su próximo entrenador” y revela la cantidad que el conjunto inglés tendría que pagar a la Federación Estadounidense de Futbol para conseguir la liberación del estratega.

Según la publicación, Manchester United tendría que desembolsar cerca de 8 millones de euros, equivalentes a unos 10 millones de dólares, para romper el contrato de Pochettino con la selección de ‘Las Barras y las Estrellas’, que es valido hasta 2030 tras su renovación en agosto. El argentino aparece como una alternativa para los ‘Red Devils’, pero su llegada a Old Trafford tendría un precio y dependería de un acuerdo con la federación estadounidense.