Barcelona es dueño del Golden Boy y Pau Cubarsí lo confirmó

Oscar Sandoval

Barcelona sigue haciendo historia en el Golden Boy y se convirtió en el club con más futbolistas ganadores. Todo comenzó con Lionel Messi en 2005 y la lista se extendió hasta Pau Cubarsí en 2026. En total, cinco jugadores conquistaron el reconocimiento con la camiseta azulgrana, una marca que confirma el protagonismo del club en el futbol europeo.

Pau Cubarsí arrasó en la votación de este año y no dejó lugar a dudas. Su rendimiento con Barcelona y la Selección Española le permitió conquistar el premio al mejor futbolista Sub-21. El defensor dio un salto de calidad en su carrera y, con apenas 19 años, se consolidó como uno de los centrales más destacados del futbol mundial.

El joven defensor se sumó a una lista de ganadores que refleja el talento que ha pasado por La Masía. Lionel Messi fue el primero en conquistar el Golden Boy en 2005, seguido por Pedri en 2021, Gavi en 2022 y Lamine Yamal en 2024. Ahora, Cubarsí escribió su nombre junto a cuatro futbolistas que marcaron distintas generaciones del conjunto azulgrana.

Cubarsí superó en la votación final a jugadores como Endrick, Yan Diomandé, Estêvão y Warren Zaïre-Emery para conquistar el Golden Boy de 2026. De Messi a Cubarsí, el conjunto azulgrana continúa construyendo un legado que pocos clubes pueden construir.