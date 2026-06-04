¡Lamine Yamal, MVP de La Liga de España a sus 18 años!

Redacción FOX Deportes

El mejor jugador de La Liga de España no es el consagrado Kylian Mbappé, sino una estrella de 18 años llamada Lamine Yamal.

El delantero del Barcelona fue reconocido como el MVP de La Liga en su temporada 2025/26, ciclo en el que contribuyó con 16 goles y 11 asistencias, aportes fundamentales para que el equipo azulgrana repitiera como campeón.

Su marca de goles también lo llevó a ganar el trofeo Zarra, que comparte con su compañero Ferran Torres, como el jugador español con más goles. Además, con sus 11 pases de gol, también es el mejor asistidor de la competencia.

𝗟𝗮𝗺𝗶𝗻𝗲 𝗬𝗮𝗺𝗮𝗹 es el mejor jugador de LaLiga de esta temporada 👏👏👏



¡Enhorabuena, Lamine! 💎🔝 pic.twitter.com/Qj4GoXGk8o — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) June 5, 2026

Primera vez que Lamine Yamal se consagra como el mejor jugador de La Liga. De esta forma, el seleccionado español reemplaza como MVP a su compañero Raphinha, quien obtuvo este mismo premio la temporada pasada.

De acuerdo con la Agencia EFE, "este es el tercer premio individual de La Liga que se lleva el Barça esta temporada, tras el logrado por Hansi Flick, que ha sido distinguido como mejor técnico por segundo año consecutivo, y Joan García, que se ha llevado el de la mejor parada del campeonato".

Lamine Yamal espera tener un año de ensueño ahora en el Mundial 2026, donde está llamado a ser uno de las grandes estrellas del torneo, mientras que España destaca como una de las grandes favoritas.