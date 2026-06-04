Con un gris empate, España parte a tierras mundialistas

Héctor Cantú

La Selección de España se ha despedido de su tierra y de su gente con un gris empate ante Irak en el que ha sido su penúltimo examen antes de debutar en la Copa del Mundo 2026.

El equipo de Luis de la Fuente, uno de los candidatos más serios para ganar el Mundial, ha tenido una actuación gris en La Coruña que le valió una silbatina al finalizar el encuentro.

📸 El presidente de la @rfef vive en un Riazor repleto el último partido de la @SEFutbol en España antes del Mundial. 🇪🇸-🇮🇶



🎶 La Real Banda de Gaitas da @DeputacionOU ha interpretado el himno nacional sobre el césped del estadio coruñés.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/mRraQnuSAY — RFEF (@rfef) June 4, 2026

Sin Lamine Yamak, Iñaki Williams y otros referentes del equipo ibérico, los españoles se enfrentaron a un equipo iraquí que por momentos se mostró seguro y peligroso a la hora de ir al frente.

España logró ponerse arriba en el tanteador con una gran anotación de Ferrán Torres, quien sigue siendo una de las apuestas más importantes a la ofensiva del equipo español de cara a la Cpa del Mundo.

Antes de que terminara la primera mitad, llegó el quitarrisas. Un golazo de larga distancia de Merchas Doski se incrustó en el arco para poner cifras definitivas al cotejo.

Era un gol para saltar, claro que sí, 🦈.



🇪🇸 🆚 🇮🇶 | 1-0 | 22’#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/6uRPpEXF5b — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) June 4, 2026

Los cambios, plagados de jóvenes que envió Luis de la Fuente a la cancha, no lograron cambiar el rumbo de la historia y España se tuvo que conformar con un insípido empate en su despedida antes de viajar a la sede del Mundial.

España todavía tendrá un último partido de preparación ante Perú, mismo que se celebrará en territorio mexicano antes de debutar ante Cabo Verde en la Copa del Mundo 2026.