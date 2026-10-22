La última vez que José Mourinho visitó el Camp Nou, fue una auténtica gozada

Héctor Cantú

José Mourinho volverá al Camp Nou como entrenador del Real Madrid con los recuerdos a flor de una noche memorable.

Han pasado 13 años desde la última vez que ‘Mou’ dirigió al equipo merengue en la casa del Barcelona y las mieles de aquella noche pletórica siguen vigentes.

Mourinho le ganó la partida a Jordi Roura en el mismo campo culé, con un Cristiano Ronaldo descomunal y un Ángel di María que hizo lo que quiso con la zaga blaugrana.

Cristiano fue el encargado de comandar la victoria de los merengues al anotar un doblete en aquel 3-1 final. Con este resultado, el Real Madrid logró finiquitar la eliminación del cuadro de la Ciudad Condal en las semifinales de la Copa del Rey.

Luego de haber ganado en la ida por 1-1, el Madrid pegó de manera contundente para dejar el marcador global en un 4-2 que todavía sigue doliendo en la afición barcelonista.

Mourinhno, en su segunda etapa al frente del Madrid, todavía ganaría la siguiente edición de El Clásico en partido correspondiente a la fecha 26 del torneo de liga de aquella temporada.

Con esas dos victorias logró alcanzar los cinco partidos al hilo sin derrota ante el equipo culé, una racha que hasta la fecha sigue vigente y que buscará incrementar el próximo domingo cuando vuelva a aquella banca del Camp Nou que le vio saltar de emoción tantas veces.