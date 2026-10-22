¿Abriendo el paraguas? "Real Madrid tendrá menos descanso que el Barcelona"

Redacción FOX Deportes

Prohibido olvidar que el Real Madrid tendrá un día menos de descanso respecto al Barcelona, de cara al siempre crucial Clásico español.

El entrenador portugués José Mourinho recordó que su equipo contará con "24 horas menos de reposo" respecto a su rival de la próxima jornada en La Liga de España, a donde el conjunto 'merengue' llegará con pleno de victorias en Champions League, aunque sin impresionar en el torneo local.

"Para el Clásico no existe confianza, es un partido más del campeonato, pero decir que es un partido como los otros es mentir, completamente fuera de la realidad. Estamos perdiendo 24 horas de reposo, pero ahí vamos", confesó a los micrófonos de Movistar+ tras la victoria 4-1 ante el Leipzig.

El técnico elogió a su compatriota Bernardo Silva, que abrió el marcador ante el Santiago Bernabéu: "Es uno de estos que no empezaba un partido desde hace mucho, también tiene meritocracia para jugar y ha hecho un gran partido. El primer tiempo hemos jugado bien, pero a un ritmo bajo. Cuando intensificamos el ritmo, es otra historia".

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"Jugaron bien. Este lado derecho ha funcionado muy bien otra vez, buenas soluciones. La única cosa que no me ha gustado es el gol que Courtois no merecía, porque uno que hace las dos paradas que ha hecho no merece que sus compañeros le estropeen la noche", destacó.

Respecto al cambio de Vinícius por Diomande, el entrenador de 63 años explicó que "la intención de meterlo no era pensar en el Clásico. Diomande fresco, entrando a 20 o 30 minutos]del final, es difícil, porque tiene una velocidad importante. Vini ha hecho un buen partido, tácticamente para su entrenador un buen partido. Vini ha cerrado muy bien, pudo hacer un grandísimo gol, el portero hace una gran parada. Su entrenador está contento".

Pese al gran paso del equipo, el entrenador evaluó que aún están lejos de asegurar la clasificación entre los ocho primeros.

"Me deja la conclusión que tenemos nueve puntos, estamos muy cerca de 'play-off', pero estamos muy lejos de los 20 puntos que a lo mejor se necesitan para clasificar directamente. Hay que seguir, la próxima en Atenas en una situación difícil, porque dos días después jugamos en Valencia, una situación para pensar, pero ya llegará. Ahora tenemos domingo", terminó.