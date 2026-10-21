Real Madrid venció a RB Leipzig y mantuvo el paso perfecto en Champions League

Oscar Sandoval

Real Madrid consiguió su tercera victoria consecutiva en la Champions League después de imponerse 4-1 a RB Leipzig, un rival que tuvo oportunidades para abrir el marcador, pero que pagó caro su falta de contundencia ante Thibaut Courtois.

El conjunto ‘Merengue’ llegará con confianza a El Clásico después de superar a un Leipzig que mostró personalidad en el Santiago Bernabéu. Los alemanes aceptaron el intercambio de golpes y estuvieron cerca de adelantarse en dos ocasiones, pero el portero belga apareció para mantener con vida a los locales.

Rómulo Cardoso tuvo la primera oportunidad con una media vuelta dentro del área y Christopher Nkunku desperdició un mano a mano ante Courtois. Real Madrid resistió y aprovechó su momento para tomar ventaja al filo del descanso con un gol de Bernardo Silva al minuto 44.

Arda Güler amplió la ventaja al minuto 52 y los 'Merengues' comenzaron a administrar el resultado, bajaron la intensidad, pero volvieron a golpear al 83 con un disparo colocado de Kylian Mbappé desde fuera del área para marcar el 3-0. Leipzig reaccionó dos minutos después y recortó distancias al 85.

Yan Diomandé marcó un golazo de volea a tres minutos del final y selló el 4-1 para mantener el paso perfecto del equipo blanco, que cumplió en Europa y ahora tiene por delante una prueba de máxima exigencia: El Clásico.