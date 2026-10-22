Lionel Messi lo vuelve a dejar claro: "El Barcelona es el club de mi vida"

Héctor Cantú

Han pasado cinco años desde que Lionel Messi dejó atrás al Barcelona, el club que contribuyó a su formación futbolística y donde vivió algunos de los momentos más inolvidables de su carrera.

En la antesala de recibir un nuevo galardón para su colección de trofeos, Leo recordó aquellos años maravillosos con el equipo catalán, con el que lo ganó absolutamente todo.

“Tuvimos la suerte de haber ganado todo, también de la manera en que lo hicimos, de cómo disfrutábamos de jugar, de ganar, de conseguir cosas importantes, pero sobre todo de cómo disfrutábamos del día a día, de los entrenamientos. Lo pasábamos muy bien”, dijo en entrevista con la Agencia EFE, horas antes de recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026.

Al ser cuestionado sobre lo que representa el FC Barcelona, Messi fue enfático:

“Es difícil resumir en pocas palabras lo que significa el FC Barcelona, porque forma parte de mi vida y es el club de mi vida”, añadió.

Los récords de leyendas argentinas que Lionel Messi hizo pedazos

Lionel Messi se encuentra en Oviedo, España, donde este viernes 23 de octubre recibirá el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, un galardón que anteriormente obtuvieron figuras como Serena Williams y Michael Schumacher.