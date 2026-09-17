La tabla de goleadores en España queda al rojo vivo antes del Derbi Madrileño

EFE

Raphinha, atacante del Barcelona, firmó un triplete ante el Racing y se disparó hasta los nueve goles, dos más que el jugador del Real Madrid Kylian Mbappé y su compañero Lamine Yamal, sus principales perseguidores en una clasificación en la que Roberto Fernández (Espanyol) y Yassir Zabiri (Racing) alcanzaron la media docena.



Raphinha puso tierra de por medio al frente de la clasificación de goleadores de Primera División. El brasileño firmó un triplete, dos tantos desde el punto de penalti, en la goleada frente al Racing y alcanzó los nueve goles para quedarse como líder en solitario y abrir brecha con sus perseguidores.

Raphinha, el gran goleador culé, se anota un triplete más

Dos tantos por detrás aparecen Mbappé y Lamine Yamal, ambos con siete. Los dos marcaron esta jornada: el francés lo hizo frente al Elche y el internacional español se sumó al festival ofensivo azulgrana ante el Racing.



Con seis goles quedaron Roberto Fernández (Espanyol), Yassir Zabiri (Racing) y Sergio Camello (Rayo Vallecano). Los dos primeros aumentaron su cuenta esta jornada: Roberto marcó en la derrota frente al Rayo y Zabiri hizo uno de los dos tantos del Racing ante el Barcelona, mientras que Camello se quedó sin marcar.



Además, Álex Baena (Atlético de Madrid), que marcó frente a Osasuna, alcanzó los cuatro e igualó a Lucas Boyé (Alavés), Fermín López (Barcelona) y Ante Budimir (Osasuna). Fer Niño (Elche), autor de uno de los tantos de su equipo frente al Real Madrid, llegó a tres, los mismos que Pape Gueye (Villarreal) después de su doblete al Málaga.

También aumentaron su cuenta Álvaro García (Rayo Vallecano), Carlos Espí (Real Madrid), Miguel Sierra (Sevilla), Kang in Lee (Atlético de Madrid) y Jonathan David (Atlético de Madrid), todos ya con dos, mientras que estrenaron su casillero Alberto Moleiro (Villarreal), Adriá Pedrosa (Rayo Vallecano), Luis Rioja (Valencia), Abiel Osorio (Elche), Robin Le Normand (Atlético de Madrid), Maguette Gueye (Racing), Joao Cancelo (Barcelona), Gabriel Jesus (Barcelona), Abde Ezzalzouli (Betis) y Carlos Dotor (Málaga).



Clasificación tras la sexta jornada:



- Con 9 goles: Raphinha (BRA) (3p).



- Con 7 goles: Lamine Yamal (1p); y Kylian Mbappé (FRA) (1p) (Real Madrid).



- Con 6 goles: Roberto Fernández (Espanyol); Yassir Zabiri (MAR) (Racing); y Sergio Camello (Rayo Vallecano).