La lesión de Thibaut Courtois resultó ser cosa seria

Héctor Cantú

Malas noticias al interior del Real Madrid luego de conocerse los resultados de las pruebas médicas que le fueron realizadas al arquero del primer equipo Thibaut Courtois.

A través de un comunicado se informó que el guardameta belga no tiene una sobrecarga muscular, como se había pensado en un inicio, y sí una lesión en el recto anterior del cuádriceps derecho.

Este contratiempo obligará al arquero del Real Madrid a quedar fuera de actividad por al menos seis semanas, con lo que se perderá partidos valiosos para el equipo que comanda Álvaro Arbeloa.

El primero de ellos será el duelo del próximo domingo ante el Atlético de Madrid, un cotejo en el que, si el Real Madrid se deja puntos, podría despedirse de la posibilidad de pelear por el título de liga.

El segundo escenario fatídico para el Real Madrid es que tampoco podrán contar con Thibaut para los partidos de cuartos de final donde se enfrentará al Bayern Munich.

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Además, tampoco podrá estar presente ante el Mallorca, Girona, Alavés y Real Betis, en el entorno de La Liga.

Esta es la primera situación física que deja fuera de actividad a Thibaut Courtois en lo que va de la temporada.