La fórmula que podría llevar a Erik Lira al Valencia

Redacción FOX Deportes

Valencia confirmó la llegada de Javier Aguirre a la dirección técnica y uno de los nombres relacionados con el equipo español es Erik Lira. Sin embargo, la directiva ‘Ché’ no tendría la intención de buscar su fichaje y una cesión sería la forma en la que el mediocampista podría llegar a Mestalla.

Los problemas del Valencia no son únicamente deportivos. La situación económica también ha condicionado la planificación de un club que durante las últimas temporadas ha recurrido a ventas y préstamos para conformar su plantilla.

Atrás quedó la época en la que Peter Lim fichó a Gonçalo Guedes del Paris Saint-Germain por 40 millones de euros. Desde entonces, futbolistas como Edinson Cavani, Patrick Cutrone, Bryan Gil y Nico González, entre otros, han desfilado por el club por medio de una cesión.

??? — Valencia CF (@valenciacf) September 23, 2026

Valencia no realiza un fichaje superior a los 10 millones de euros, cantidad que iba a pagar Monaco por Lira, desde 2019 y la política de Lim no parece que vaya a cambiar con el mexicano.

Una cesión con opción de compra aparece como la vía más viable para que el capitán de Cruz Azul pueda acompañar a Aguirre en su misión de mantener al Valencia en la primera división.