Es oficial, Javier Aguirre es el nuevo técnico del Valencia

Enrique Gómez

Una vez más, Javier Aguirre atendió el llamado de un equipo en problemas dentro de La Liga, esta ocasión, de uno muy grande.

El Valencia hizo oficial la contratación del mexicano como su nuevo director técnico.

A sus 67 años y después de dirigir un tercer Mundial con la Selección Mexicana tras el cual públicamente tanteó el retiro, el estratega acaba de dar un gran paso en su carrera, pues, aunque el equipo ‘ché’ está inmiscuido en problemas de descenso, sí es el club de más alto perfil que ha dirigido el ‘Vasco’ desde lo que fue su paso por el Atlético de Madrid de 2006 a 2009.

“El Valencia CF ha alcanzado un acuerdo con Javier Aguirre como nuevo entrenador del primer equipo”, comunicó la institución. “El técnico mexicano se incorpora hasta el final de la presente temporada y el Club dispondrá de una opción para prolongar su contrato por una adicional”.

En el boletín también se especificó que el entrenador será presentado el lunes 28 de septiembre, pero el entrenador ya puso rumbo a España, por lo que se espera que inicie con sus entrenamientos esta semana y se haga cargo del próximo partido (octava fecha del torneo español) contra el Racing de Santander el 11 de octubre, duelo clave por la permanencia.

El equipo seis veces campeón de España a lo largo de su historia, marcha en penúltimo lugar de La Liga con cuatro puntos, sin embargo, aún le quedan 30 jornadas al campeonato.

El Valencia será el séptimo equipo español en la carrera de Aguirre, quien antes dirigió al Osasuna, (2002) Atlético de Madrid, Zaragoza, Espanyol, Leganés y por último al Mallorca de 2022 a 2024.

El mexicano ha forjado su carrera en España rescatando a equipos en crisis y su trabajo aún no termina.