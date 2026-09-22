Ecuador sondeó a Javier Aguirre pese a su molestia con México

Redacción FOX Deportes

A pesar de la gran molestia que se llevó con su eliminación en los 16vos de final del Mundial y del coraje que pasó con la afición de México, Ecuador pretendía a un mexicano como su director técnico.

Javier Aguirre fue buscado por diferentes equipos y selecciones después de la conclusión de su etapa con México en la eliminación contra Inglaterra y una de ellas fue Ecuador.

De acuerdo con Marca, el estratega que ya está apalabrado con el Valencia y que supuestamente aterrizará en España en las próximas horas para firmar su contrato e iniciar con la operación rescate, fue sondeado por la Selección Ecuatoriana tras la salida del argentino Sebastián Beccacece.

¿Contra quién debutaría Javier Aguirre al frente de Valencia? El ‘Vasco’ tendría dos semanas para trabajar con el plantel antes de su debut

Finalmente, el entrenador de 67 años dirigirá en España, como tanto le gusta, mientras que Ecuador llegó a un acuerdo con Marcelo Gallardo, uno de los técnicos más cotizados de Argentina.

De acuerdo con Radio Marca Valencia, el entrenador mexicano tuvo acercamientos con las selecciones de Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos y Ecuador, sin embargo, continuará su carrera con un club en plena crisis dentro de La Liga de España, toda su especialidad.

Aunque todavía no se hace oficial, las fuentes coinciden en que ya ha y un acuerdo total entre el ‘Vasco’ y el Valencia, equipo de alto perfil en su país, pero que ahora está en peligro de descenso.