Javier Aguirre y Erik Lira para salvar a Valencia en La Liga

Oscar Sandoval

Javier Aguirre necesitará refuerzos en el mercado invernal para intentar conseguir la permanencia con Valencia. Al mediocampo del equipo español le ha faltado orden durante las primeras siete jornadas y Erik Lira tendría números para competir por un lugar.

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Una de las primeras tareas de Aguirre al llegar al conjunto ‘Ché’ será conformar su columna vertebral. El técnico cuenta con diferentes opciones línea por línea, pero en el mediocampo necesitaría un pivote defensivo que le permita tener una alternativa a Guido Rodríguez.

Lira destacó con la Selección Mexicana en el Mundial 2026 y fue un jugador importante para el ‘Vasco’, quien conoce lo que puede ofrecerle el mediocampista de Cruz Azul. Sus números también encuentran respaldo en los parámetros de Comparisonator.

El rendimiento del argentino ha sido uno de los aspectos rescatables de Valencia en un complicado inicio de campaña, pero el mexicano tendría números para competir en el futbol español. De acuerdo con Comparisonator, Lira realizaría 50 pases cada 90 minutos, 2.33 menos que Rodríguez y 13 menos que Pedri, líder en este rubro.

De esos intentos, Lira completaría 43.8 pases, frente a los 47.33 de Rodríguez y los 56.8 del mediocampista del Barcelona. En labores defensivas, el mexicano registraría 6.8 recuperaciones y 2.4 intercepciones por partido.

Los números dibujan un perfil que Aguirre conoce perfectamente: orden, recuperación y equilibrio para un mediocampo que necesita exactamente eso.