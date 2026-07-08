'La Fábrica' impulsa el mercado de fichajes del Real Madrid

Oscar Sandoval

Real Madrid abrió el mercado de transferencias con el fichaje de Marc Cucurella y desde entonces, ha protagonizado varios movimientos de cara a la próxima temporada. Sin embargo, el dato más llamativo es la cantidad de dinero que ha ingresado por futbolistas que salieron del Santiago Bernabéu en busca de minutos y que no estaban en planes del club.

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Las finanzas del equipo blanco están balanceadas gracias al porcentaje de futuras ventas que ha impuesto a los jugadores de ‘La Fábrica’ que abandonan la capital española para tomar protagonismo en diferentes equipos, una política que continúa generando importantes ingresos.

Nico Paz dejó 60 millones de euros tras su traspaso definitivo a Como. Además, Liverpool pagó la cláusula de rescisión de Víctor Muñoz y de los 40 millones de euros que abonó a Osasuna, 20 millones correspondieron al conjunto ‘Merengue’ que no para de abrir la caja.

A esos ingresos se suman las operaciones de Mario Gila, quien pasó de Lazio a Milan, y Álvaro Rodríguez, traspasado a Bournemouth, movimientos que aportan 15 millones de euros cada uno y la venta de Mario Martín a Getafe dejó otros 3.5 millones para recuperar económicamente al club tras la inversión en materia de fichajes.

Real Madrid desembolsó 55 millones de euros por Marc Cucurella y 20 millones por Denzel Dumfries. Ibrahima Konaté y Bernardo Silva llegaron como agentes libres, por lo que el gasto total asciende a 75 millones de euros. Con las cuentas saneadas, el club todavía tiene margen para buscar un fichaje de renombre que siga ilusionando al Bernabéu de cara a la próxima temporada.