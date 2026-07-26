La cifra que debe pagar cualquier club que quiera fichar a Vinícius Júnior

Héctor Cantú

Hasta hace un año, Vinícius Júnior era inamovible en la plantilla del Real Madrid y el equipo blanco no veía un futuro sin él, por lo que no había espacio para negociar una cesión del jugador brasileño.

Ahora, con Jose Mourinho al mando del nuevo proyecto y con la finalización de un contrato que no se ha renovado a la vuelta de la esquina, el cuadro merengue ha cambiado de parecer.

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El Real Madrid no está en contra de una posible salida de ‘Vini’, quien especialmente ha sido relacionado con el Arsenal.

No obstante, si los ‘Gunners’ o cualquier equipo del mundo quiere hacerse de los servicios del brasileño, deberá abrir la chequera.

Los merengues están dispuestos a negociar por Vinícius siempre y cuando haya sobre la mesa 160 millones de euros. Cualquier otra cifra por debajo, será un “no” rotundo e inmediato para el pretendiente.

Según el sitio especializado, el valor actual del internacional brasileño, que participó con su selección en el Mundial que recientemente terminó, es de 140 millones de euros, 60 menos que el valor máximo en el que ha sido tasado.