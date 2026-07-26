Publicación: domingo 26 de julio de 2026

Héctor Cantú

La cifra que debe pagar cualquier club que quiera fichar a Vinícius Júnior

El Real Madrid pone cifra a la salida de una de sus estrellas

Hasta hace un año, Vinícius Júnior era inamovible en la plantilla del Real Madrid y el equipo blanco no veía un futuro sin él, por lo que no había espacio para negociar una cesión del jugador brasileño.

Ahora, con Jose Mourinho al mando del nuevo proyecto y con la finalización de un contrato que no se ha renovado a la vuelta de la esquina, el cuadro merengue ha cambiado de parecer.

10 figuras del futbol que no votaron por Vinícius Júnior para el The Best

Vinícius Júnior no ganó el The Best de manera unánime.Estos son algunos personajes que no le votaron en primer lugar.
Leo Messi: Voto1: Lamine Yamal, Voto 2: Kylian Mbappé, Voto 3: Vinícius Jr.
Harry Kane: Voto 1: Rodri, Voto 2: Jude Bellingham. Voto 3: Vinícius Jr.
Joshua Kimmich: Voto 1: Rodri, Voto 2: Toni Kroos, Voto 3: Florian Wirtz
Achraf Hakimi: Voto 1: Kylian Mbappé, voto 2: Vinícius Júnior, voto 3: Rodri
Jan Oblak: Voto 1: Rodri, voto 2: Carvajal y voto 3: Kroos.
José Giménez: Voto 1: Federico Valverde, voto 2: Rodri y Voto 3: Erling Haaland
Gianluigi Donnarumma: Voto 1: Lionel Messi, Voto 2: Kylian Mbappé y Voto 3: Vinicius Jr.
Julian Nagelsmann: Voto1: Florian Wirtz, Voto 2: Rodri y Voto 3: Toni Kroos.
Lionel Scaloni: Voto 1: Lionel Messi, Voto 2: Rodri y Voto 3: Jude Bellingham.
Bernardo Silva: Voto 1: Rodri, Voto 2: Vinícius Jr y Voto 3: Erling Haaland.

El Real Madrid no está en contra de una posible salida de ‘Vini’, quien especialmente ha sido relacionado con el Arsenal.

No obstante, si los ‘Gunners’ o cualquier equipo del mundo quiere hacerse de los servicios del brasileño, deberá abrir la chequera.

Los merengues están dispuestos a negociar por Vinícius siempre y cuando haya sobre la mesa 160 millones de euros. Cualquier otra cifra por debajo, será un “no” rotundo e inmediato para el pretendiente.

Según el sitio especializado, el valor actual del internacional brasileño, que participó con su selección en el Mundial que recientemente terminó, es de 140 millones de euros, 60 menos que el valor máximo en el que ha sido tasado.

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