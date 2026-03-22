Kylian Mbappé será suplente en el Derbi que puede cambiarlo todo

EFE

Kylian Mbappé inicia en el banquillo el derbi madrileño ante el Atlético de Madrid, tras reaparecer en la Liga de Campeones ante el Manchester City, aún fuera de un once en el que Álvaro Arbeloa da entrada a Andriy Lunin por la lesión de Thibaut Courtois, apuesta por Dani Carvajal y sostiene a Fran García y Brahim.



Tras asegurar Arbeloa que Mbappé ya se encontraba "al cien por cien", listo para ser titular tras dejar atrás un esguince de rodilla, sorprende el técnico madridista dejando en la suplencia al delantero francés en el derbi. El Real Madrid es igual de poderoso con o sin Kylian Mbappé

También con su apuesta en los laterales, dando entrada a Dani Carvajal por delante de Trent Alexander-Arnold y manteniendo a Fran García con Álvaro Carreras ya recuperado. Además de Mbappé también inicia en el banquillo el partido Jude Bellingham, manteniéndose en el once Thiago Pitarch, que disputará su primer derbi, como titular, con 18 años.



El Real Madrid inicia el partido con: Lunin; Carvajal, Rüdiger, Huijsen, Fran García; Tchouaméni, Fede Valverde, Thiago, Güler; Brahim y Vinícius.