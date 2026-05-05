Kylian Mbappé se planta ante las críticas a unos días de El Clásico

Héctor Cantú

Kylian Mbappé está molesto por la ola de críticas que se han colocado sobre su figura luego de que se le viera vacacionando por Italia mientras el Real Madrid se jugaba la vida ante el Espanyol de Barcelona.

Previamente, Álvaro Arbeloa había dicho que los jugadores del Real Madrid debían terminar los partidos llenos de barro y sudor, línea que la afición reprocha a Kylian por incumplimiento.

Ante las críticas, el entorno de Mbappé ha enviado un comunicado de prensa a través de la agencia AFP, en el que intenta limpiar la imagen del internacional francés a unos días de El Clásico ante el Barcelona.

“El período de recuperación de Kylian Mbappé está estrictamente controlado por el Real Madrid. Parte de las críticas parten de una excesiva interpretación que no se corresponde con la realidad y la implicación de Kylian con el colectivo”, señala el comunicado.

Este martes, Kylian Mbappé se entrenó en solitario a la espera de que el día miércoles se le practiquen las pruebas médicas necesarias para determinar si podrá ver minutos, o no, en el partido ante el Barcelona, donde el equipo culé podría convertirse en campeón.