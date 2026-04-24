Kylian Mbappé vuelve a tomar ventaja cómoda en la tabla de goleo

EFE

Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, repuso tres goles de ventaja sobre Vedat Muriqi (Mallorca) y reforzó su liderato de la tabla goleadora en LaLiga EA Sports, tras reencontrarse con el gol después de ocho jornadas, cuatro de ellas sin minutos, a falta de seis encuentros ya para el final del actual campeonato.



A la media hora del duelo contra el Alavés en el Santiago Bernabéu, el atacante francés logró el 1-0 desde fuera del área, con un rebote decisivo en la defensa. Su último tanto en esta competición databa del 8 de febrero, en el 0-2 al Valencia en Mestalla. Es su gol número 24 en esta Liga por los 21 de Muriqi, que no marcó en el 1-1 frente al Valencia.

Lamine Yamal sí lo hizo, de penalti, con el Barcelona frente al Celta (1-0). Después, se lesionó. Terminará la temporada con 16 goles, porque la rotura muscular lo mantendrá fuera hasta el final de LaLiga EA Sports.



Vinicius Júnior, que marcó el segundo de los goles del Real Madrid ante el Alavés, sumó su duodécimo tanto de la temporada.

Doblete de Kylian Mbappé que lo convierte en líder de goleo

-- Clasificación tras 32 jornadas:



- Con 24 goles: Mbappé (FRA) (8p) (Real Madrid).



- Con 21 goles: Muriqi (KOS) (4p) (Mallorca)



- Con 16 goles: Lamine Yamal (1p) (Barcelona); Budimir (CRO) (5p) (Osasuna).



- Con 14 goles: Ferran Torres (Barcelona).

