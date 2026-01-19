Kylian Mbappé rompe el silencio sobre Xabi Alonso y su salida

Héctor Cantú

Han sido días convulses en el Real Madrid desde que se anunció la salida de Xabi Alonso del banquillo del club. Desde entonces, el equipo ha vivido la llegada de un nuevo técnico, la eliminación de la Copa del Rey y una victoria en La Liga acompañada por silbidos de la afición.

Para poner un poco de paños fríos, ha sido Kylian Mbappé quien ha salido a hablar en la conferencia de prensa previa al partido de Champions League ante el Mónaco en la penúltima jornada de la primera fase.

🚨 MBAPPÉ DA LA CARA:



🏟️ "Si tienen que pitar... que sea a todo el equipo".#JUGONES pic.twitter.com/V0p47vtpSi — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 19, 2026

Mbappé aseguró que, tanto él como el resto de sus compañeros, entienden el malestar de la afición por los malos resultados obtenidos.

“Yo entiendo a la gente. Antes de ser futbolista era un joven que veía los partidos, si no estaba contento, pitaba. La única oportunidad del madridismo es esa. No me gustó que pitaran más a algunos jugadores. Es culpa de todo el equipo. Tenemos el carácter para cambiar eso”, detalló en conferencia de prensa.

El delantero francés también habló sobre la salida de Xabi Alonso y aceptó que al interior del vestidor las cosas no fueron las mejores, pero también zanjó algunas versiones difundidas, que no fueron verdaderas.

“No voy a hacer el tonto, claro que han pasado cosas. Es la vida de un gran club. Hay muchas cosas que se dicen que no son Verdad. Decir que Xabi Alonso no ha triunfado en el Madrid no es verdad. Se fue antes de que se decidieran los títulos. Xabi va a ser un grandísimo entrenador. Tengo una relación espectacular con él y le deseo lo major”, agregó.

❌ "Sé que hay una CAMPAÑA para DEBILITAR al REAL MADRID".



🗣️ Las palabras de Arbeloa antes del partido de Champions contra el Mónaco. pic.twitter.com/gawRcTIzRB — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 19, 2026

Finalmente, Kylian Mbappé confirmó que Vinícius Júnior no está pasando por el mejor momento, y se comprometió a arroparle mejor.

“Es una persona, un humano. Es normal que te toque. Es un gran jugador y un hombre increíble. Tenemos que protegerle mejor, yo también, para que no esté solo”, sentenció.

El duelo ante el Mónaco será el tercero de la historia, con un balance de una victoria para ambas escuadras.