EFE

Compañeros y excompañeros de equipo de Arda Güler en el Real Madrid manifestaron en redes sociales su alegría por la renovación del contrato del turco hasta 2032, destacando el mensaje del francés Kylian Mbappé, quien escribió que dormirá mejor esta noche tras conocer la noticia.

"Gracias, dormiré mejor esta noche", escribió el delantero parisino en la publicación de Instagram del jugador turco que daba a conocer sus emociones respecto a la renovación. Se sumaron compañeros como Dean Huijsen o Vinícius, con emoticonos de corazones, además de excompañeros como Dani Carvajal o Lucas Vázquez, quien lo calificó de "buenas noticias". "Por muchos años más", añadió Fede Valverde, capitán blanco.

Güler, internacional con la selección de Turquía, llegó al Real Madrid en julio de 2023 con tan sólo 18 años y, desde entonces, ha ganado una Liga de Campeones, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa, una Liga y una Supercopa de España. En el acto de presentación, con su madre a su lado emocionada, llorando de felicidad, aseguró que quería ser "una leyenda" del club.

Procedente del Fenerbahce, con el que terminó siendo el mejor en la final de la Copa turca que ganó el cuadro estambulí, Güler debutó con la camiseta madridista el 6 de enero de 2024 en un partido de la Copa del Rey contra la Arandina y ha disputado 126 encuentros.

Arda Güler quiere hacer historia con Real Madrid y renueva hasta 2032 El turco renovó su contrato tras consolidarse como una de las figuras del equipo blanco

"Estoy muy contento de jugar en el Real Madrid, con el mejor club del mundo. Vamos a seguir así. ¡Hala Madrid!", afirmó el jugador turco en un vídeo en el que el club repasa buena parte de sus mejores momentos desde su incorporación.

En sus redes, Güler publicó un mensaje titulado "Historia que tú hiciste, historia por hacer", en el que aseguró que, cuando se puso por primera vez la camiseta del Real Madrid, "sabía que entraba a formar parte de una historia inmensa".

"Hoy siento el mismo orgullo y la misma felicidad, pero con una responsabilidad aún mayor. Seguir los pasos de leyendas que han escrito su nombre en la historia del fútbol, en el club más grande del mundo, es un gran honor para mí. Mi sueño es vestir esta camiseta durante muchos años, ganar juntos nuevos títulos y, algún día, dejar mi propia huella en esta historia única", manifestó.

"Quiero dar las gracias a todos los que han estado siempre a mi lado desde mi primer día: en especial a nuestro presidente, Florentino Pérez, a mi familia, a mis compañeros y a todo el 'staff' y los entrenadores con los que he trabajado. Y el agradecimiento más especial, para los madridistas de todo el mundo, que siempre nos han dado un apoyo infinito. ¡A por muchos más días bonitos juntos! Estoy muy feliz de seguir siendo parte de este club. 2032", añadió.