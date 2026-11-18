Redacción FOX Deportes

Real Madrid sigue apostando por Arda Güler y aseguró la continuidad de una de sus grandes figuras hasta el 30 de junio de 2032. El mediocampista turco, que se ha convertido en uno de los futbolistas más destacados del conjunto ‘Merengue’ durante la temporada, renovó su contrato para continuar construyendo un futuro que ilusiona al madridismo.

Güler llegó a Madrid en julio de 2023 con apenas 18 años y desde entonces ha conquistado una Champions League, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa, una Liga y una Supercopa de España. Durante su presentación, acompañado por su madre, quien no pudo contener las lágrimas de emoción, el turco dejó clara su ambición: convertirse en “una leyenda” del club. Tres años después, sigue dando pasos para cumplir aquel objetivo.

Los números respaldan el crecimiento de Güler, quien ha disputado 14 partidos esta temporada, 11 como titular, con cuatro goles y cuatro asistencias. Sin embargo, su aportación va más allá de las estadísticas porque se ha convertido en una pieza importante en la construcción del juego y en el último pase, una virtud que lo mantiene como uno de los principales generadores de oportunidades del equipo blanco.

“Historia que tú hiciste, historia por hacer”, escribió Güler en sus redes sociales para celebrar su renovación. El futbolista recordó que, cuando vistió por primera vez la camiseta del Real Madrid, “sabía que entraba a formar parte de una historia inmensa”. Ahora tendrá hasta 2032 para seguir escribiendo la suya.