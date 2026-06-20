Julián Alvarez pidió abiertamente su salida del Atlético de Madrid

Oscar Sandoval

El nombre de Julián Alvarez estaba en medio de los rumores antes de comenzar el Mundial 2026 y el delantero evitó hablar sobre su futuro durante varios días, pero tras la victoria de Argentina sobre Austria rompió el silencio y dejó una declaración que lo colocó en la rampa de salida del Atlético de Madrid.

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🗓️ Domingo, 9 de agosto

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“Quiero cumplir mi sueño”, afirmó el atacante en la zona mixta del estadio de Dallas. Sus palabras rápidamente corrieron como pólvora en diferentes medios internacionales y reavivaron las versiones sobre su próximo destino.

'La Araña' aseguró que “habló con los que tenía que hablar” y dejó claro que “lo mejor para todos es una transferencia”. Sus declaraciones apuntan a una posible salida del Atlético de Madrid tras dos temporadas en las que disputó 106 partidos y marcó 49 goles.

El conjunto 'Colchonero' estaría dispuesto a escuchar ofertas por el delantero argentino, aunque no a cualquier precio. De acuerdo con distintas versiones de mercado, Barcelona habría puesto sobre la mesa una propuesta de 100 millones de euros, mientras que Real Madrid habría elevado la puja hasta los 150 millones.

Arsenal también podría sumarse a la carrera por el atacante. Según Fabrizio Romano, la decisión final estará en manos del Atlético de Madrid, pese a que el club azulgrana tendría un acuerdo con el jugador.